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برلمان

برلمانية: الشعب المصري في قلب وعقل القيادة السياسية

دينا أحمد إسماعيل
دينا أحمد إسماعيل ، عضو مجلس النواب

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية دائماً فى قلب وعقل القيادة السياسية مشيرة الى ان أكبر دليل على ذلك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم وذلك خلال افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة وقوله بالنص : " إن المواطن المصري سيظل بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ امتنا الوطني وهو وحده بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية، وبعزيمته وإرداته حقق الوطن البقاء وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء .. اليوم نشهد معا مشهدا جديدا من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين وبجهودهم الحثيثة المخلصة والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها ".

 

كما أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل فى بيان لها اصدرته اليوم بتأكيد الرئيس السيسى بأن الشعب المصري يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد على قدرته الجبارة ويفرض إرداته في الحفاظ على وطنه ومقدراته ويسعى دوما للبناء وتحقيق السلام والتنمية مؤكدة أن كل حرف من هذه الكلمات فى حق الشعب المصرى تؤكد للرأى العام العالمى أن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية.

 

وأعلنت " إسماعيل " اتفاقها التام مع تأكيد الرئيس السيسي بأننا نحتفل معا بمدينة جديدة تزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة.. وقد روعي فيها كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل.. كما تم تنفيذها طبقا لتخطيط علمي دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل مؤكدة أن هذا المشروع القومى العملاق افتخر به كل المصريين وليس أبناء وجماهير محافظة الدقهلية وحدهم.

 

وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل من جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية والإعلامية وأيضاً الحكومة أن تعي جيداً رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية بل هو ضرورة قصوى في ضوء الزيادة السكانية المطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل والتي يأتي في مقدمتها البناء على الأراضي الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية مشيدة بتأكيد الرئيس السيسي بأن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة. 

دينا أحمد إسماعيل مجلس النواب

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