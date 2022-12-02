ضبط 56 ألفا و531 مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري

خلال 24 ساعة..

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 56 ألفا و531 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 14 ألفا و63 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و198 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائي و28 مخالفة لشروط التراخيص.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

