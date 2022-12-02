مدير القوي العاملة بالمنوفية: مكتبي مفتوح للجميع ولن نتهاون مع المقصرين

عقد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية الدكتور مهندس سعد عبدالحميد عبدالرحيم، اجتماعا لإدارة بحوث العمالة بالمديرية، وذلك للوقوف على الموقف الراهن لحالات مستوى المهارة، ومتابعه سير العمل داخل الإدارة، وطرح المعوقات التي تواجهها الإدارة في هذا الأمر وحلها فورا والوقوف على السلبيات والايجابيات ومتابعة أداء العمل ورسم السياسيات لخطة العمل فى الفترة المقبلة.

وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وسرعة الإنجاز فيه والمعاملة الحسنه للجمهور مع التأكيد على تحري الدقة في كتابة المهن بالشهادات وعدم القشط بها أو التصليح، واتباع القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

كما أكد مدير المديرية أن مكتبة مفتوح للجميع وأن شعارنا في المرحلة المقبلة العمل، وعلى الجميع التعاون لصالح العمل والنهوض بالمديرية إلى أعلى مكانه، وأنه لن يتهاون مع المقصر.

1

2

3

4

5

6

7