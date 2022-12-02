كوين ستايل| كل ما تحتاجين معرفته عن ميكروبليدنج الحواجب والأكريليك للأظافر.. شاهد

قدمت سارة مكي، أولى حلقات برنامج “كوين ستايل”، المذاع على موقع "صدى البلد، حيث استضافت خلاله البلوجر وتاتو أرتست شيري، للحديث عن كل ما يخص جمال الحاجب وتاتو الحاجب والتقنيات الحديثة التي تلجأ إليها السيدات في التجميل.

وأوضحت البلوجر شيري، خلال برنامج “كوين ستايل”، المذاع على موقع "صدى البلد، كافة التفاصيل عن ميكروبليدنج الحواجب والأكريليك للأظافر، وتحدثت عن أبرز الطرق التي تلجأ إليها السيدات في تجميل الأظافر والحاجب أيضا.

وقدمت شيري أيضا، عدة نصائح للسيدات التي تلجأ إلى تقنية ميكروبليدنج، أثناء الأيام الأولى لعمل هذه التقنية، حتى لا يتأثر الشكل الطبيعي للوجه، وكذلك الأكريليك التي أكدت أنه يمكن عمل والقيام بكافة الأعمال المنزلية أيضا.



