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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قاومت هتك عرضها..

المؤبد يواجه عامل تعدى على قاصر حتى الموت بالسلام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى حادثة مروعة بمحافظة القاهرة ، تجرد الجاني فيها من مشاعر الإنسانية ، اثر قيامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ، باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابتها ووفاتها.

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وبتقنين الإجراءات تبين أنه عامل ، وكان متواجدا أمام المحل قام باستدعاء الفتاة للداخل وأغلق المحل وشرع في التعدي عليها ، إلا أنها قاومته واستغاثت ، فقام المتهم بكتم أنفاسها ، وأحضر "سكين" من داخل المحل عمله ، وقام بالتعدي عليها بالضرب "خشيه افتضاح أمره" محدثاً ما بها من إصابات والتي أودت بحياتها . 

 

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية من إلقاء القبض عليه، و بإجراء التحريات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بالمحل عمله) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الضرب المفضي للموت 

 

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

القاهرة سلاح ابيض طفلة قانون العقوبات

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