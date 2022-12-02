رئيس الوزراء العراقي: البرنامج الحكومي يرعى حقوق جميع المكونات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم الجمعة، أن البرنامج الوزاري للحكومة يرعى حقوق جميع المكونات.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن رئيس الوزراء العراقي، استقبل وفدا من اتحاد الكلدان الدولي برئاسة سالم يونو، حيث أكد السوداني أن البرنامج الوزاري للحكومة، يرعى حقوق جميع المكونات ومنها المكون المسيحي، وستعمل الحكومة على تسريع الجهود لإعادة إعمار مناطقهم ودور العبادة فيها، التي تهدمت بسبب داعش الإرهابي، مشيدا بأعضاء الوفد لرغبتهم الجادة في خدمة العراق سياسيا واقتصاديا وعلى المستوى الدولي.



من جانبه، شكر رئيس وفد اتحاد الكلدان الدولي رئيس مجلس الوزراء العراقي، معربا عن دعمه للحكومة في برنامجها وخططها، وكل ما من شأنه أن يحقق الاستقرار للعراق ويؤمن الحياة الكريمة لجميع مكوناته.