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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقييم فرقة الطفل للفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة في الوادي الجديد

أعلن محسن حسب، مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنه تم تقييم فرقة الطفل للفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة، وذلك فى إطار إعادة تقييم وإعتماد فرق جديدة للأطفال بفرق الكورال والفنون الشعبية على مستوى الجمهورية من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسي.

 

وأشار حسب إلى أن الفرقة قدمت عروضاً وتابلوهات فنية متميزة تحمل التراث والفلكولور الواحاتى، تدريب الفنان محمد جداوى.

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وفى سياق متصل، قال حسب، إنه فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم وضمن احتفالات أعياد الطفولة، نظم قصر ثقافة موط بمركز الداخلة إحتفالية فنية بمناسبة أعياد الطفولة على مسرح قصر ثقافة موط، شملت فقرات للمواهب فى إلقاء الشعر للمواهب، وعرض فنى عن ترشيد الكهرباء، واوبريت "كن نظيفاً " ، ومسرحية عن التغيرات المناخية، واستعراضات للأطفال.

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