أخبار التكنولوجيا.. تحذير عاجل للملايين من مستخدمي واتساب: أنت في خطر.. بديل تويتر الجديد Hive Social يغلق تطبيقه لهذا السبب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سعر ومواصفات Galaxy F42 5G.. أحدث هاتف يعمل بـ أندرويد 13 من سامسونج

طرحت شركة سامسونج، تحديث واجهة المستخدم الأحدث One UI 5.0، لهاتف Galaxy F42، ليعد بذلك أحدث هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

إذا تلقيت رسالة واتساب WhatsApp، من رقم لا تعرفه في الأسابيع المقبلة، فقد تكون عملية احتيال خطيرة يشنها الهاكرز على أكثر من نصف مليار مستخدم للتطبيق، إذ يتم حث مستخدمي خدمة التراسل في جميع أنحاء العالم على الانتباه من الرسائل المزيفة بعد أن أعلن المتسللون مؤخرا من أن لديهم إمكانية الوصول إلى ملايين أرقام الهواتف لحسابات المستخدمين على واتساب.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إنه ورئيس شركة آبل تيم كوك، قد حلا سوء التفاهم على موقع تويتر، بعد انتشار عدة تقارير تشير إلى احتمالية إزالة مالكة آيفون لتطبيق التدوينات العالمي من متجر التطبيقات آب ستور.

أغلق تطبيق التواصل الاجتماعي Hive Social، المعروف بأنه البديل الجديد لمنصة تويتر، والذي اكتسب شهرة كبيرة مؤخرا في وسط الفوضي التي يعاني منها موقع التدوينات العالمي بعد استحواذ إيلون ماسك عليه بشكل رسمي في 28 أكتوبر الماضي.

أعلنت شركة إنفينيكس الصينية لصناعة الهواتف الذكية، رسميا عن أحدث أجهزتها الخاصة بالفئة الاقتصادية الميزانية، حيث أطلقت هاتفها Infinix Zero 5G 2023 الموجه للشباب بسعر منخفض للغاية لم يتعد الـ 240 دولار.

ربما تكون قد واجهت مشكلات في مزامنة معلوماتك عبر الأجهزة عند استخدام تطبيق واتساب WhatsApp، حيث لا تسمح لك الشركة باستخدام نفس الرقم مع أكثر من جهاز واحد، فإذا كان لديك أكثر من هاتف واحدا لحياتك الخاصة وآخر للعمل، تختبر شركة "ميتا" Meta، المالكة لمنصة المراسلة المملوكة للوسائط ميزة جديدة، لتشغيل الخدمة على هاتفين أو أكثر.

سعر ومواصفات iQOO 11 Pro.. فيفو تشوق لهاتفها المنتظر قبل الإعلان الرسمي

تستعد شركة فيفو Vivo الصينية، للإعلان عن أحدث هواتفها ضمن العلامة التجارية التابعة لها iQOO، وسيأتي هاتفها الجديد بمواصفات متطورة وكاميرات تجعله ينافس أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام.

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن جدولها الزمني لطرح واجهة المستخدم الجديدة "ColorOS 13"، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، حيث سيتم تحديث عدد كبير من هواتف وستحصل جميعها على الإصدار الثابت من برنامج واجهة النظام بدلا من الإصدار التجريبي.