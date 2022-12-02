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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تحذير عاجل للملايين من مستخدمي واتساب: أنت في خطر.. بديل تويتر الجديد Hive Social يغلق تطبيقه لهذا السبب

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سعر ومواصفات Galaxy F42 5G.. أحدث هاتف يعمل بـ أندرويد 13 من سامسونج

 

طرحت شركة سامسونج، تحديث واجهة المستخدم الأحدث One UI 5.0، لهاتف Galaxy F42، ليعد بذلك أحدث هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

 

متلومش إلا نفسك.. تحذير عاجل للملايين من مستخدمي واتساب: أنت في خطر

 

إذا تلقيت رسالة واتساب WhatsApp، من رقم لا تعرفه في الأسابيع المقبلة، فقد تكون عملية احتيال خطيرة يشنها الهاكرز على أكثر من نصف مليار مستخدم للتطبيق، إذ يتم حث مستخدمي خدمة التراسل في جميع أنحاء العالم على الانتباه من الرسائل المزيفة بعد أن أعلن المتسللون مؤخرا من أن لديهم إمكانية الوصول إلى ملايين أرقام الهواتف لحسابات المستخدمين على واتساب.

 

بعد لقائه مع تيم كوك.. إيلون ماسك يحل أزمة تويتر مع أبل

 

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إنه ورئيس شركة آبل تيم كوك، قد حلا سوء التفاهم على موقع تويتر، بعد انتشار عدة تقارير تشير إلى احتمالية إزالة مالكة آيفون لتطبيق التدوينات العالمي من متجر التطبيقات آب ستور.

 

لا تستخدم Hive Social.. إغلاق بديل تويتر الجديد لهذا السبب

 

أغلق تطبيق التواصل الاجتماعي Hive Social، المعروف بأنه البديل الجديد لمنصة تويتر، والذي اكتسب شهرة كبيرة مؤخرا في وسط الفوضي التي يعاني منها موقع التدوينات العالمي بعد استحواذ إيلون ماسك عليه بشكل رسمي في 28 أكتوبر الماضي.

 

إمكانيات جبارة وسعر على قد الأيد.. إنفينيكس تطلق أرخص هاتف 5G

 

أعلنت شركة إنفينيكس الصينية لصناعة الهواتف الذكية، رسميا عن أحدث أجهزتها الخاصة بالفئة الاقتصادية الميزانية، حيث أطلقت هاتفها Infinix Zero 5G 2023 الموجه للشباب بسعر منخفض للغاية لم يتعد الـ 240 دولار.

 

جهازان في وقت واحد.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

 

ربما تكون قد واجهت مشكلات في مزامنة معلوماتك عبر الأجهزة عند استخدام تطبيق واتساب WhatsApp، حيث لا تسمح لك الشركة باستخدام نفس الرقم مع أكثر من جهاز واحد، فإذا كان لديك أكثر من هاتف واحدا لحياتك الخاصة وآخر للعمل، تختبر شركة "ميتا" Meta، المالكة لمنصة المراسلة المملوكة للوسائط ميزة جديدة، لتشغيل الخدمة على هاتفين أو أكثر.

 

سعر ومواصفات iQOO 11 Pro.. فيفو تشوق لهاتفها المنتظر قبل الإعلان الرسمي

 

تستعد شركة فيفو Vivo الصينية، للإعلان عن أحدث هواتفها ضمن العلامة التجارية التابعة لها iQOO، وسيأتي هاتفها الجديد بمواصفات متطورة وكاميرات تجعله ينافس أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام.

 

قائمة هواتف أوبو Oppo المحدثة بنظام أندرويد 13.. اعرف موبايلك بينها

 

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن جدولها الزمني لطرح واجهة المستخدم الجديدة "ColorOS 13"، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، حيث سيتم تحديث عدد كبير من هواتف وستحصل جميعها على الإصدار الثابت من برنامج واجهة النظام بدلا من الإصدار التجريبي.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا واتساب أندرويد تويتر شركة سامسونج هاتف ذكي

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