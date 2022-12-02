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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المستوردين: لا يحق للتجار وأصحاب المهن الحرة الامتناع عن الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية

استنكر رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، عماد قناوي عدم إقبال أصحاب بعض المهن الحرة، على تقنين أوضاعهم فيما يتعلق بالتعامل مع الضرائب، والانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال قناوي في تصريحات صحفية اليوم: "عجبت من تصدي العديد من المهن الحرة لـ الفاتورة الإلكترونية للمحاسبة الضريبية السليمة والحقيقية مثل الأطباء والمحامين والصيادلة والمهندسين وغيرهم، رغم استفادتهم من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة".

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أضاف رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة: "نجد البعض يعترض بدعوى أنهم ليسوا بتجار، مع العلم أن التجار والمُصنع هم الفئة الوحيدة التي تتحمل أعبائها الضريبية كامله منذ عقود كثيرة".

وتابع: "لو تخلف أحدهم أو أخطأ عن دون عمد أو بعمد، يلاحق قضائيا ويحجز عليه، ويوصف بأوصاف قاسية من غش واستغلال".

وأشاد قناوي بالدور الذي قام به التجار والمصنعون في الأوقات التي شهدت فيها الدولة المصرية مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم يغلق التجار أبوابهم أمام المستهلكين، ولم تتوقف المصانع عن الإنتاج، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الفئة في دعم الاقتصاد المصري.

قال قناوي: "أذكر الجميع بدور التاجر والصانع في الأوقات الحالكة من اضطربات ومظاهرات وثورات، لم تجد مستغل، ولم تحتكر بضائع، ولم يغلق مخبز أو متجر أو مصنع ولم يحدث ذلك إلا في مصر".

وطالب قناوي برد الجميل للتاجر والصانع المصري، الذي تحمل أعباء تكاليف الإصلاح الاقتصادي، واستمر في نفس التوقيت في دعم الدولة والاقتصاد الوطني.

ودعت مصلحة الضرائب جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه على جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

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