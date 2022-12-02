انطلاق معرض بصيرة للفنانة التشكيلية وفاء ياديس الأسبوع المقبل

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "بصيرة" للفنانة التشكيلية وفاء ياديس.



وقالت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن المعرض به لوحات رسم بألوان الزيت والإكريليك، وموضوعات تتنوع بين الطبيعة والأشخاص في موجودات متناغمة في سلام وتوازن كوني، تجعل المتلقي يغوص في عمق اللوحة وينتابه دوائر من التفكير في وحدة الكون ومابه من سلام، ليكون رسالة تضامن مع حق كل إنسان في السكينة، بعيدا عن نزع الحقوق والعبودية الجسدية والفكرية.



ويضم المعرض 25 لوحة فن معاصر لمعاني السلام النفسي والحب غير المشروط، والتسامح مع النفس والمجتمع والبيئة المحيطة بالفرد، وهي عوامل أساسية إنسانية، ينتج عنها التناغم مع الموجودات، وتحويل الغضب والعنف إلى هدوء عقلي ومساواة بعيدا عن العصبية القبلية والتشاحن.

