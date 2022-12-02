عالم أزهري: الأذان ورد في القرآن

قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأذان تم ذكره في القرآن الكريم، مستشهدا بقول الله عز وجل :" وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا"، وذلك دليل على وجوده.

وأضاف “حازم جلال" أثناء استضافتها مع برنامج "دنيا ودين" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن رسول الله شدد على أن خير الناس أنفعهم للناس، ولذلك بناء المساجد وتطويرها خير للمسلمين كافة.

واسترسل: أن الصلاة هي عماد الدين، والصلة بين الإنسان والله عز وجل، فهو ركن السكينة والطمأنينة.



واستشهد بقول الله عز وجل: “فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ”.







