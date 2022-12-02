اقتراح برلماني بنقل تبعية صندوق علاج ومكافحة الإدمان لمجلس الوزراء

تقدمت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لنقل تبعية صندوق علاج و مكافحة الإدمان إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف فض اشتباك التخصصات المتعلقة بملف الإدمان بين الوزارات المختلفة.

وأوضحت سعيد خلال مقترحها، أن نقل تبعية صندوق مكافحة الإدمان لمجلس الوزراء يأتي في ضوء إهتمام القيادة السياسية بملف الإدمان والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار تعاطي المواد المخدرة مع تعدد أنواعها ومصادرها.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية أن تعدد جهات الولاية في الإشراف على الملف يضعف فاعليات المواجهة ويشتت الجهود المبذولة، مشيرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار للتجارب الدولية وصلاحية بعض السياسات للتطبيق في الحالة المصرية.

كما وجهت سها سعيد الشكر لمبادرة مكافحة الإدمان التي تبنتها وعملت عليها تنسيقية_شباب_الأحزاب_والسياسيين، من خلال منتدياتها وعدد من اللجان المختصة بها، مشيدة بدورها وجهودها في هذا الملف، لافتة إلى أن المقترح برغبة سالف الذكر هو جزء من سلسلة تحركات المبادرة في ملف مكافحة الإدمان .