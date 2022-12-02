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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.4 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 76.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع المنقضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 15.5%، والعرب على 8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 112.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 76.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.3%، وسجل العرب 8.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 22.7 مليار جنيه.

 

فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.4 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.73% ليغلق عند مستوى 13639.73 نقطة، خلال الأسبوع المنقضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.21% ليغلق عند مستوى 2622.41 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.74% ليغلق عند مستوى 3809.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.19% ليغلق عند مستوى 16340.98 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3496.93 نقطة.

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