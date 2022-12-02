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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة على النايل سات تذيع مباراة غانا وأوروجواي بكأس العالم.. اعرف التردد

غانا وأوروجواي
غانا وأوروجواي

يلتقى بعد قليل منتخب غانا مع أوروجواى فى الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا فى قطر .

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يدخل منتخب غانا المباراة وفى رصيده 3 نقاط من الفوز على كوريا الجنوبية 3 / 2 فى الجولة الماضية، بعد أن خسر بنفس النتيجة من البرتغال فى الجولة الأولى .

ويبحث منتخب غانا عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل الثانية بعد أن حسم منتخب البرتغال بطاقة التأهل الاولى دون الانتظار لنتيجة مباراته أمام كوريا الجنوبية فى نفس التوقيت .

فيما يبحث منتخب أوروجواى عن الفوز وتحقيق نتيجة ايجابية على أن ينتظر لنتيجة مباراة كوريا الجنوبية التى تتساوى معها بنفس الرصيد ولكل منهما نقطة واحدة .

موعد مباراة غانا وأوروجواى في مونديال قطر


تنطلق مباراة غانا وأوروجواى فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت السعودية .

وتحظى مباراة غانا وأوروجواى بذكريات كبيرة للمنتخبين خاصة أنهما تقابلا فى دور الثمانية فى بطولة كأس العالم 2010 التى أقيمت فى جنوب افريقيا وانتهت بطريقة درامية لصالح أوروجواى حيث كان المنتخب الغانى قريبا من تحقيق انجاز لم يحققه أى منتخب افريقى من قبل بالوصول الى المربع الذهبى لأول مرة بعد أن لجأ المنتخبان لوقت اضافى وحصل منتخب غانا على ضربة جزاء فى الوقت الاضافى بعد أن أبعد المهاجم الخطير سواريز الكرة من على خط المرمى ويتم طرده ولكن المهاجم الغانى أسامواه أهدر وسدد الكرة بغرابة شديدة ليلجأ المنتخبان الى ركلات الترجيح لحسم المتأهل الى المربع الذهبى وحسمها أوروجواى لصالحه فى واحدة من المباريات التى تظل عالقة فى اذهان الغانيين بقوة عبر التاريخ .

 

القنوات الناقلة لمباراة غانا وأوروجواى في كأس العالم 


وتنقل مباراة غانا وأوروجواى عبر مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم فى منقطة الشرق الأوسط .

وتنقل المباراة عبر قناة بى ان ماكس 2 ويعلق عليها أحمد البلوشى .. كما تبث المباراة عبر قناة الكأس القطرية 2 وسط اهتمام كبير من الجماهير المتابعة للبطولة الأشهر فى العالم .

ترتيب المجموعة الثامنة:
البرتغال : 6 نقاط

غانا : 3 نقاط

كوريا الجنوبية : نقطة

أوروجواي : نقطة

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة غانا وأوروجواي اليوم الجمعة في كأس العالم.


ويتم بث المباراة بين غانا وأوروجواي عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الموافق الساسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية.

على النحو التالي:

قناة بي إن سبورتس المفتوحة beIN Sports HD

BeIN Sports HD 2 Max

Alkass EXTRA 2 HD

تستطيع مشاهدة مباراة غانا وأوروجواي عبر شبكتي قنوات بين سبورت والكأس القطريتين.

وقررت قنوات بين سبورت نقل المباراة عبر تردد قناة بين سبورت إتش دي 2 ماكس beIN Sports HD 2 Max.

تستطيع أيضًا مشاهدة بث مباراة غانا وأوروجواي عبر شبكة قنوات الكأس:

قناة الكاس إكسترا وان إتش دي- Alkass EXTRA One HD

قناة الكاس إكسترا تو إتش دي- Alkass EXTRA TWO HD

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sport HD على قمر نايل سات: 11054- 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

7 درجات غرب

تردد قناة بين سبورت المجانية المفتوحة beIN Sport HD على قمر سهيل سات:

التردد Badr Sat 26E 11566H27500

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sport HD على قمر عرب سات:

تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

30.5 درجة شرق.

موعد مباراة غانا وأوروجواي مونديال قطر القنوات الناقلة لمباراة غانا وأوروجواى كأس العالم القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة غانا وأوروجواي

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