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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

359 مليونا و370 ألف جنيه ضرائب محصلة بجمارك الدخان بالقاهرة نوفمبر الماضي

صدى البلد

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر نوفمبر الماضي 69 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 6 آلاف و 831 طرد بوزن إجمالي 1311 طن 900 كيلوجرام.

 

وتم الإفراج خلال شهر نوفمبر 2022 عن71 شـهادة سحب جزئية بعدد 21 ألف و 57 طرد بوزن إجمالي 4401 طـن و 246 كيلو جرام.

 

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي 34 مليون و 714 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 580 ألف جنيه.

 

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم  القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نفس الفترة حوالى   315 مليون 615 ألف جنيه وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة نحو 1 مليون و871 ألف جنيه، وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 6 مليون و574 ألف جنيه .

 

وخلال شهر نوفمبر 2022 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 8 مليون و 255 ألف جنيه.

 

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى 359 مليون 370 ألف جنيه.

جمارك الدخان جمارك ادخان القاهرة الجمارك

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