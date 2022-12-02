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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حظه سيء.. صحفي يعثر على عمل سفلي في شبكة صيد.. فماذا وجد داخله؟

سحر واعمال في شبكة
سحر واعمال في شبكة صيد

أثناء ممارسته لهواية الصيد، عثر الصحفي عبدالفتاح بدوي على شئ غريب معقود وملفوف بطريقة غريبة التقطته شبكة الصيد الخاصة به ليكتشف بعد ذلك أنه “عَمل” ملقى في المياة بهدف الأذى وكجزء من أعمال السحر والشعوذة. 
 

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ونشر بدوي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا “لا حول ولا قوة إلا بالله.. بصطاد في أمان الله يشاء ربنا إن الشبكة تطلعلي ده.. ومش أول مرة والله طلعلي حاجات زي كدة كتير وأصعب كمان فيها ييجي 50 عقدة..”



وأضاف عبدالفتاح ان مثل هذه الأفعال المشينة تعتبر جهل لكنه تساءل منذ متى وصاحبه يتألم ومن أي محافظة تم القائه في الماء “أنا مؤمن إن ده جهل بس ياترى بقاله كام سنة صاحبه ولا صاحبته بيتعذب وياتري اترمى من أنهى محافظة ربنا يسترها علينا ويكفينا الشر.” 


أسحار وأعمال



وانهالت التعليقات على المنشور مستنكرة ما يحدث تارة وداعية لمن يقصد بهذا العمل بالشفاء والرحمة تارة اخرى. 

وقالت ريهام مصري “دى حاجات حقيقية مش جهل الاسحار والاعمال فعلا موجوده حسبى الله فى كل مؤذى يارب”

وعلقت سارة وهبي “ربنا يداوي كل مصاب ويفك كربه يمكن دعوة حسرة وألم ربنا جعلك سبب تخرج” 

وفي رد وتوضيح من صاحب المنشور علق عبدالفتاح “دا عمل يا جماعة والعياذ بالله وتم إبطاله الحمد لله وحرقه”. 

الصيد السحر

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