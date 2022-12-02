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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري

صدى البلد

يلتقى فريق الكرة بالنادى الأهلي مع طلائع الجيش الليلة باستاد الأهلى السلام we  فى اطار مباريات الأسبوع الخامس لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

يدخل الأهلى المباراة وفي رصيده 9 نقاط من 3 مباريات خاضهم حتى الآن فى بطولة الدوري فيما يمتلك طلائع الجيش 4 نقاط .

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش 

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الخامس لبطولة الدوري فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية

ويرغب الأهلى فى مواصلة انتصاراته المحلية تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر الذى يسير بنجاح حتى الان مع الأهلي.. فيما يأمل طلائع الجيش فى حصد نقاط المباراة الثلاث من أجل تحسين موقفه فى جدول الدوري .

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تعرف على تشكيل الأهلي لـ مباراة طلائع الجيش في الدوري

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم .

تشكيل الأهلي :

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي ‏سيخوض مباراة طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم على استاد الأهلي ضمن ‏منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏
حراسة المرمى: محمد الشناوي‏.
خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومحمد أشرف.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد.
خط الهجوم: محمد شريف.‏

ويجلس على دكة البدلاء كل من: حمدي فتحي وعلي لطفي وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة ‏وشادي حسين وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

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