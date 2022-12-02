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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين الراسي تستعيد ذكريات آخر سهرة جمعتها بشقيقها الراحل

نادين وجورج
نادين وجورج

استعادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، أجواء آخر سهرة جمعتها بشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي.


ونشرت نادين الراسي، عبر حسابها علي موقع "إنستجرام" مقطع فيديو من أجواء السهرة، ظهرت فيه بجانب شقيقها جورج وأفراد العائلة مجتمعين وهم يغنون ويرقصون، وعلقت قائلة: "وهيدا كان آخر ميلاد الكل موجود، بس هيك".


يذكر أن الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، لقي مصرعه السبت 27 أغسطس 2022، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.


من أشهر أغاني جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جاي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.

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مقطع فيديو ذكريات الفنان الراحل نادين الراسي تستعيد ذكريات الفنان اللبناني جورج الراسي

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