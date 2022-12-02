نادين الراسي تستعيد ذكريات آخر سهرة جمعتها بشقيقها الراحل

استعادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، أجواء آخر سهرة جمعتها بشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي.



ونشرت نادين الراسي، عبر حسابها علي موقع "إنستجرام" مقطع فيديو من أجواء السهرة، ظهرت فيه بجانب شقيقها جورج وأفراد العائلة مجتمعين وهم يغنون ويرقصون، وعلقت قائلة: "وهيدا كان آخر ميلاد الكل موجود، بس هيك".



يذكر أن الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، لقي مصرعه السبت 27 أغسطس 2022، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.



من أشهر أغاني جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جاي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.