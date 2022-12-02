عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. علي جمعة: لا تلتفت لهذه الأمور في طريقك للوصول إلى الله.. أول احتفاء رسمي بمولد السيدة نفيسة منذ كورونا.. والليلة الكبيرة الأربعاء 28 ديسمبر

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم كثيرا من المسلمين، نرصدها في هذه النشرة الدينية. 

 

علي جمعة: في طريقك للوصول إلى الله لا تلتفت لهذه الأمور

 

أول احتفاء رسمي بمولد السيدة نفيسة منذ كورونا..والليلة الكبيرة الأربعاء 28 ديسمبر

 

متى ينتهي الصراع مع الشيطان.. خطيب المسجد النبوي يوضح

 

وزير الأوقاف: أهم حقوق الجيران والزمالة كف الأذى

 

المسيح الدجال وصفاته.. لماذا أرسل رغم شره وكيف نأمنه؟ علي جمعة يجيب

 

أحمد عمر هاشم: مصر الكنانة من أرادها بسوء قسمه الله

 

دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع.. داوم عليه يفرج همك ويشرح صدرك
 

لم أصل طوال اليوم فكيف أقضي في اليوم التالي .. الإفتاء توضح
 

هل يشترط طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها نيئة؟.. أمين الإفتاء يرد
 

6 أمور تحدث لمن يحافظ على صلاة الفجر.. داوم عليها
 

دعاء آخر شهر فى السنة 2022 .. يارب اكتب لنا الخير والسعادة
 

الحكمة من صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية ؟
 

النشرة الدينية الدكتور علي جمعة السيدة نفيسة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

مستشار وزير التموين: سوق الذهب آمن.. وتوقعات بانخفاض الأسعار نحو القيمة العادلة

تراجع يضرب الذهب عالميًا .. محلل : لا تشترِ مشغولات | نصائح

ترشيحاتنا

احترس.. هؤلاء الأكثر عرضة لـ فقدان السمع

200 جنيه يوميا مكسب للفلاح.. تفاصيل مبادرة توزيع رؤوس الماشية على المزارعين

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

بعد اللجوء للقضاء.. أشرف زكي لطليق منة عرفة: "أنا عملت ايه؟!"

مباريات دور الـ16 بعد انتهاء مرحلة المجموعات في كأس العالم

إنقاذ طالب حاول إنهاء حياته من أعلى برج القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير: عادة شائعة بين الأطفال تجعلهم مدمنين فى المستقبل

ذكريات اللقاء الأخير بين إبراهيم عبدالمجيد ومكاوي سعيد قبل رحيله بـ3 أيام

الفتيات صرخن باسمه في المطار.. نجم عالمي يصل مصر| لهذا السبب

جوائز الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.. تفاصيل

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ