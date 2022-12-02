النشرة الدينية.. علي جمعة: لا تلتفت لهذه الأمور في طريقك للوصول إلى الله.. أول احتفاء رسمي بمولد السيدة نفيسة منذ كورونا.. والليلة الكبيرة الأربعاء 28 ديسمبر

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم كثيرا من المسلمين، نرصدها في هذه النشرة الدينية.
علي جمعة: في طريقك للوصول إلى الله لا تلتفت لهذه الأمور
أول احتفاء رسمي بمولد السيدة نفيسة منذ كورونا..والليلة الكبيرة الأربعاء 28 ديسمبر
متى ينتهي الصراع مع الشيطان.. خطيب المسجد النبوي يوضح
وزير الأوقاف: أهم حقوق الجيران والزمالة كف الأذى
المسيح الدجال وصفاته.. لماذا أرسل رغم شره وكيف نأمنه؟ علي جمعة يجيب
أحمد عمر هاشم: مصر الكنانة من أرادها بسوء قسمه الله