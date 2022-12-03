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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز إلى 1600 جنيه اليوم السبت 3-12-2022

صدى البلد

يواصل  الذهب ارتفاعه بالأسواق حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه خلال 48 ساعة.

ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، ليسجل الذهب أفضل أداء أسبوعي له في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع  أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري. 

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1600 جنيه، بينما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بقيمة لتسجل الأوقية 1800 دولارًا.

سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 1829 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1371 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1067 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 1280 جنيهًا.

مستشار وزير التموين: سوق الذهب آمن.. وتوقعات بانخفاض الأسعار نحو القيمة العادلة

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن سوق الذهب في مصر آمن، وإن مصلحة الدمغة والموازين، تقوم بواجبها بشكل جيد في مواجهة أي محاولات غش، لافتا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

توقعات بـ انخفاض أسعار الذهب

وأوضح، في تصريح لـ صدى البلد، أن السعر العادل للجرام عيار 21، هو 1200 جنيه، مشيرا إلى أن الشائعات الاقتصادية، ومخاوف المستثمرين من التضخم العالمي؛ وراء زيادة الطلب على المعدن الأصفر الفترة الحالية.

وأكد أن ارتفاع أسعار الذهب الحالية، غير مبرر؛ وذلك بسبب التكالب على شراء المعدن الأصفر، بدعم من شائعات اقتصادية منتشرة، تدفع المستثمرين أو الباحثين عن أوعية ادخار، نحو شراء الذهب.

ونصح الدكتور ناجي فرج، المقبلين على شراء الذهب بالتروي والتريث، متوقعا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ بعد انتهاء قوى الطلب، التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن متوسط السعر العادل للذهب عند مستوى 1200 جنيه لـ عيار 21، مشددا على أهمية التروِّي قبل اتخاذ قرار شراء الذهب الفترة الحالية؛ لأن أسعار الذهب تشهد تذبذبا عبر قفزات مرتفعة جدا، وأيضا تراجعا، ولا تشهد حالة استقرار.

وتوقع الدكتور ناجي فرج، عودة الاستقرار إلى سوق الذهب على المدى القريب؛ بعد تراجع الأسعار، والتخلص من الفقاعة الحالية في سعر الذهب، بسبب الطلب الزائد على المعدن الأصفر تحت ضغط مخاوف التضخم.

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