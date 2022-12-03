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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.4 مليار جنيه مشتريات العرب بالبورصة منذ بداية العام

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين 76.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية منذ أول العام، بينما سجل الأجانب 15.3%، وسجل العرب 8.2%، بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 22 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.4 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة ارتفاعا بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 15.23% ليغلق عند مستوى 15901.28 نقطة، ونزل تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3466.84 نقطة.

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