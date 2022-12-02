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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. جمعية عمومية عادية للاتحاد المصري للتنس

صدى البلد

يعقد الاتحاد المصري للتنس الأرضي برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى، غدا السبت اجتماع الجمعية العمومية العادية بقاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي.

ويعقد الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وأيضا الاجتماع سيكون صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وعددهم (12) هيئة / نادي، لها حق الحضور فى الجمعية العمومية.

ويتضمن جدول الأعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع الماضي، واعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، والاطلاع على تقرير المجلس عن السنة الفائتة وبرنامج الأنشطة وخطة العمل للسنة المقبلة، واعتماد مشروعي الميزانية السنوية، بالإضافة إلى النظر في المقترحات المقدمة من الأعضاء.

وتتكون الجمعية العمومية لاتحاد التنس من أندية الأهلى – الصيد- وادى دجلة – هليوبوليس – الشمس- الزهور-المعادى- الجزيرة – سموحة – سبورتنج – طنطا – جزيرة الورد بالمنصورة.

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