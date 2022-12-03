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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أضرار صحية غير متوقعة لإهمال علاج الإمساك| اكتشف النتائج

الامساك
الامساك

يعد الإمساك من أكثر المشكلات الشائعة التي يتعرض لها البشر فى مختلف أنحاء العالم مما يجعل كثيرون يهملون علاجها وينتظرون أن تزول بمفردها ولكن هذه العادة الخاطئة تهدد الإنسان بمشاكل كارثية.

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ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك ” هناك بعض المضاعفات التي يمكن أن تحدث إذا لم يكن لديك حركات أمعاء سهلة ومنتظمة وتعانى من الإمساك لفترة طويلة أو متكررة كثيرا.

ماذا يحدث عند إهمال علاج الإمساك

وإليكم بعض المضاعفات التي تصيب الإنسان عندما يهمل علاج الإمساك ، وهى:

  • أوردة منتفخة وملتهبة في المستقيم  وحالة تسمى البواسير.
  • تمزقات في بطانة فتحة الشرج من البراز المتصلب الذي يحاول المرور ويسمى الشق الشرجي.
  • عدوى في الجيوب التي تتشكل أحيانًا من جدار القولون من البراز الذي أصبح محاصرًا ومصابًا بالعدوى حالة تسمى التهاب الرتج
  • يسبب اهمال علاج الإمساك تراكم الكثير من البراز في المستقيم والشرج (حالة تسمى انحشار البراز).
  • سلس البول تضرر عضلات قاع حوض من الإجهاد لتحريك أمعائك أثناء الإمساك وتساعد هذه العضلات في التحكم في المثانة وقد يؤدي الإجهاد المفرط لفترة طويلة جدًا إلى تسرب البول من المثانة.
الامساك علاج الامساك سلس البول فتحة الشرج المستقيم

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