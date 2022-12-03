6 أضرار صحية غير متوقعة لإهمال علاج الإمساك| اكتشف النتائج

يعد الإمساك من أكثر المشكلات الشائعة التي يتعرض لها البشر فى مختلف أنحاء العالم مما يجعل كثيرون يهملون علاجها وينتظرون أن تزول بمفردها ولكن هذه العادة الخاطئة تهدد الإنسان بمشاكل كارثية.



ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك ” هناك بعض المضاعفات التي يمكن أن تحدث إذا لم يكن لديك حركات أمعاء سهلة ومنتظمة وتعانى من الإمساك لفترة طويلة أو متكررة كثيرا.

ماذا يحدث عند إهمال علاج الإمساك

وإليكم بعض المضاعفات التي تصيب الإنسان عندما يهمل علاج الإمساك ، وهى: