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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شارون ستون تثني على الإعلامية ريا أبي راشد: فخر العرب

شارون ستون مع ريا
شارون ستون مع ريا أبي راشد

أثنت الممثلة الأمريكية شارون ستون، على الإعلامية ريا أبي راشد التي كانت تدير ندوتها أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر في جدة  المقام في الفترة من 1 حتى 10 ديسمبر الجاري. 

 

ووجهت شارون ستون رسالة إلى ريا أبي راشد، قائلة لها إنها سيدة مذهلة وصحفية رائعة، تجوب العالم كله من أجل عملها وموافاة الأخبار. 

 

وعبرت الممثلة الأمريكية الشهيرة عن فخرها بالإعلامية ريا أبي راشد قائلة:" أنا فخورة بكي جدا.. أنت مثال للنساء العربيات". 

 

 

وبكت شارون ستون في ندوة تكريمها التي كانت كاملة العدد، وتهافت الجميع على حضورها، عندما تحدثت عن تواجدها في السعودية، وسعادتها بلقاء الجمهور العربي. 

 

وكشفت شارون ستون عن محاولة البعض إخافتها من القدوم إلى المملكة، في أول تعارف بينها وبين العرب، وكشفت إنها سعيدة لعدم الاستماع إلى هذه النصائح ولم تقدر على مقاومة دموعها من حفاوة الاستقبال. 

 

مهرجان البحر الأحمر، يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية ولاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية، للمشاهدين السعوديين، والعالم أجمع، على حد سواء.

 

 

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير

 

تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية. 

وتقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك.

شارون ستون ريا أبي راشد الاعلامية ريا ابى راشد مهرجان البحر الأحمر لورانس العرب

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