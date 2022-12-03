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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي في مطروح

حادث مطروح - سيارة
حادث مطروح - سيارة اسعاف

حصل «صدى البلد» على أسماء أسرة ضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم والذين تم نقلهم لمستشفى النجيلة .

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حيث استقبلت مستشفى النجيلة 4 مصابين وهم عبد الله عبد الرحمن خالد 26 سنة السلوم - مطروح اشتباه BC وجرح قطعي بالأذن اليمنى و اشتباه خلع بالكتف وسحجات متفرقة بالجسم.

مطروح السلوم

كما استقبلت المستشفى زوجته زينب عبد الله مفتاح 20 سنة   تعانى  جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كما تم استقبال نجليهما آيات عبد الله 3 سنوات  جرح قطعي بفروة الرأس وجرح قطعي بالأذن اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم، ابتهال عبد الله 2 سنة  اشتباه نزيف داخلي بالرأس و جرح قطعي مفتوح بالرأس .


كانت قد أصيبت أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة واثنين من نجليهما فى حادث انقلاب سيارة  بطريق مطروح السلوم  وتم نقل المصابين لمستشفى  النجيلة .


تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 70 طريق مطروح السلوم امام مدينة النجيلة  وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


واستقبلت مستشفى النجيلة  أسرة كاملة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

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