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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شوفوا جمهور كوريا.. جمال شعبان: مش بس الزعل المسئول عن كسرة القلب

مش بس الزعل .. أسباب
مش بس الزعل .. أسباب غير متوقعة لـ القلب المكسور

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الحزن “الزعل” ليس السبب الوحيد فى الإصابة بمتلازمة القلب المكسور التى يمكن أن تؤدي للموت فى بعض الحالات.

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وأضاف جمال شعبان فى منشور له على فيس بوك " مش بس الزعل اللى بيكسر القلب ويعمل صدمة قلبية ويسبب الموت المفاجيء، ولكن نفس الأمر ينطبق على الفرح الشديد المفاجيء 

وأوضح جمال شعبان أن الفرح الشديد يمكن أن يكون سببا لاختلال كهرباء القلب والموت المفاجيء وهذه الحالة معروف بـ Happy heart syndrome
 

كوريا
كوريا

ونصح جمال شعبان جميع الأشخاص بضرورة الاعتدال في المشاعر وتجنب الانفعال الزائد والمبالغة سواء فى الحزن أو الفرح وحتى إن كان هناك سببا قويا فى الواقع ولكن يجب السيطرة على المشاعر للحفاظ على الصحة والحياة.


واستشهد جمال شعبان بآية قرانية قائلا : قال تعالي “ لكيلا تأسوا علي مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم”
ربنا نهي عن المبالغة في الزعل والفرح.

واختتم جمال شعبان منشوره قائلا “ كنت قلقان بعد مباراة المونديال علي لاعبي أوروجواي من الزعل الشديد، كمان كنت خايف على لاعبي ومشجعي كوريا من الفرحة الشديدة” ولكن الله ستر.

جمال شعبان المونديال القلب المكسور دكتور جمال شعبان متلازمة القلب المكسور الحزن

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