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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف علي موقف محمد عواد من مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقبلة

صدى البلد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريراعلى  عودة محمد عواد حارس مرمى الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني دفع بمحمد صبحي في حراسة المرمى خلال مباراة المصري الأخيرة في الدوري الممتاز التي أقيمت مساء الأمس ببرج العرب.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 7 ديسمبر الجاري.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة التونسي سيف الدين الجزيري إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان اللاعب يتواجد مع منتخب تونس في بطولة كأس العالم قبل أن يودع نسور قرطاج منافسات البطولة من دور المجموعات لكأس العالم.

وكان الجزيري غاب عن الزمالك في مباراتي المصري في دور الثمانية لكأس مصر وفي الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة  في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم  7 ديسمبر الجاري.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخمس في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل المركز الخامس، في حين يرفع الفريق البورسعيدي إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.

وفاز الفريق الأول "سيدات" لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هليوليدو بنتيجة 23-15 باللقاء الذي جمعهما امس الجمعة بصالة الأخير ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

يذكر أن فريق السيدات تغلب علي الجزيرة بنتيجة 26-24 في الجولة السابقة التي جمعتهما مساء السبت الماضي بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يلاقي"سيدات" اليد نظيره الترسانة بالجولة المقبلة من الدور ذاته اليوم السبت في تمام الثانية ظهراً بالصالة المغطاة بالنادي.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك من : قاسم إبراهيم مديراً فنياً،وعادل خيري مدرباً عاماً،ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي،وأشرف حسين محللاً للأداء،وحسن شاكر مدير إداري القطاع ، ورغدة أحمد طبيبة ،وهبة حسنين مدير إداري الفريق  .

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