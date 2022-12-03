هل تكره الفئران؟.. نيويورك تعلن عن وظيفة بمرتب 3 مليون جنيه

إذا كنت تكره الفئران أو تفضل مطاردتها، فإليك الوظيفة المثالية، تبحث مدينة نيويورك عن قاتل فئران محترف مقابل مرتب خيالي يتخطى المليون جنيه.

أفاد موقع Gothamist أن مدينة نيويورك الأمريكية تبحث عن توظيف ما أشار إليه المسئولون بـ "قيصر الفئران" الذي سيكلف بمهمة جادة للغاية للتخفيف من عدد الفئران الخارجة عن السيطرة في المدينة.

شروط الوظيفة

ومن أهم شروط الوظيفة الغريبة أن يكون المتقدم متهورًا، ماكرًا، فكاهي بذيء، ومتعطش للدماء، لكي يكون مناسبًا تمامًا لمنصب "القيصر".

يقول إعلان الوظيفة الذي قدمه رئيس مجلس مدينة نيويورك «أدريان آدمز» "المرشح المثالي عليه أن يكون متحمسًا للغاية ومتعطشًا للدماء"، مؤمنًا بأن "الفئران ليست أصدقائنا - إنهم أعداء يجب هزيمتهم".

قيمة المرتب

إذا كانت لديك غريزة قاتلة وسياسة عامة قوية أو خبراتك مناسبة للوظيفة، فستتلقى راتبًا يتراوح بين 120 ألف دولار و170 ألف دولار (ما يقرب من 3 مليون جنيه).