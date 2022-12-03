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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا تكف عن القتال.. السولية يعلق على تخطي الأهلي طلائع الجيش بالدوري

صدى البلد

علق عمرو السولية علي فوز فريقة بالنادي الاهلي  على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

ونشر عمرو السولية صورة من المباراة و علق قائلا : لا تكف ابدا عن القتال "ليلى"

 

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وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف من المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام ضمن ‏منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏


أحرز هدفي النادي الأهلي، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، فيما سجل هدف طلائع الجيش الوحيد أحمد متعب.


بداية اللقاء
بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي النادي الأهلي وحاول كريم فؤاد تهديد دفاعات طلائع الجيش مع بداية المباراة.

وتعرض أكرم توفيق نجم النادي الأهلي لـ احتكاك مع أحد لاعبى طلائع الجيش وخرج من أجل تلقي العلاج.


وحاول أحمد عبدالقادر فى الدقيقة 13 الضغط على مدافع طلائع الجيش من أجل تسجيل هدف أول لصالح النادي الأهلي لكن مدافع الفريق العسكرى نجح في إبعاد الكرة إلى منتصف الملعب.

وقاد أحمد سمير إحدى الهجمات لفريق طلائع الجيش ومرر الكرة إلى أحمد أيمن منصور وتصل إلى خالد قمر وسددها لتمر بجوار مرمى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

الأعب عمرو السولية مباراة الاهلي و طلائع الجيش فوز الأهلي هدف عمرو السولية

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