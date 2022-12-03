عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم نمو الوظائف .. تراجع كبير في بورصة أمريكا

صدى البلد

استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة، إذ أدت بيانات قوية للوظائف الأمريكية والتي جاءت أعلى من المتوقع في نوفمبر إلى تراجع توقعات المستثمرين بأن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من سياسة التشديد النقدي.

وتراجع المؤشر ​​داو جونز 129.6 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 34265.45. كما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز بواقع 36.4 نقطة أو 0.89 في المائة إلى 4040.17 نقطة.

وانخفض أيضا المؤشر ناسداك 174.1 نقطة أو 1.52 في المائة إلى 11308.375.

تقرير الوظائف

كشف تقرير الوظائف الأمريكية، أمس الجمعة، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا موظفين وعمالا أكثر من المتوقع في نوفمبر ورفعوا الأجور على الرغم من المخاوف المتزايدة من الركود، مما قد يعقد سعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

رئيس البنك الدولي: التضخم بلغ ذروته في أمريكا

إيلون ماسك يطالب الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة لتجنب الركود الحاد

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، بحسب تقرير الوظائف الذي يجري ترقبه عن كثب. وعدلت بيانات أكتوبر لتظهر زيادة عدد الوظائف 284 ألفا بدلا من 261 ألفا كما ورد سابقا.

ولا يزال التوظيف قويا على الرغم من إعلان شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تويتر وأمازون وميتا المالكة لفيسبوك عن إلغاء آلاف الوظائف.

وقال خبراء اقتصاد إن هذه الشركات باتت في حجمها الطبيعي بعد الإفراط في التوظيف خلال جائحة كوفيد-19. وأشاروا إلى أن الشركات الصغيرة لا تزال في حاجة ماسة لعاملين.

وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 263 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد زيادة قدرها 284 ألفًا في أكتوبر وفقًا للبيانات المعدلة بالزيادة. واستقر معدل البطالة عند 3.7% مع تراجع مشاركة القوى العاملة في سوق العمل. كما ارتفع متوسط الأجور بالساعة ضعفي المتوقع، بعد تعديل البيانات الشهر السابق بالزيادة.

وتركزت مكاسب الوظائف في مجالات محدودة، على رأسها الزيادة في قطاعات الترفيه والضيافة والرعاية الصحية والحكومة. وفي الوقت الحالي، خفّض أصحاب العمل في قطاعات التجزئة والنقل والمخازن وخدمات المساعدة المؤقتة، عدد الموظفين.

الولايات المتحدة أمريكا جائحة كوفيد-19 وول ستريت الفيدرالى الوظائف الأمريكية ستاندرد آند بورز الاحتياطي الفيدرالي مؤشر ناسداك مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقرير الوظائف تقرير الوظائف الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

موضوعات متعلقة

تقرير الوظائف الأمريكية .. نمو يفوق التوقعات بـ 263 ألف فرصة جديدة

تقلبات شديدة في بورصة أمريكا .. ما السبب؟

رئيس البنك الدولي: التضخم بلغ ذروته في أمريكا

بسبب رفع الفائدة .. استمرار النزيف في أسهم بورصة وول ستريت

سجل 7.7%.. تباطؤ التضخم في أمريكا للشهر الرابع خلال أكتوبر

ترشيحاتنا

المؤبد يواجه عامل تعدى على قاصر حتى الموت بالسلام

لكل زوج وزوجة.. الإفتاء تحذر: لا تفوتوا الفرصة بهذه الأيام الثلاثة

طريقة عمل وصفة شوكليت كرينكل كوكيز

آخر الأسعار.. 10 آلاف جنيه زيادة في قيمة شيري تيجو 7

الفراخ بـ 28 جنيهًا والبيض أقل من 70|مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

رغم نمو الوظائف .. تراجع كبير في بورصة أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

هل تكره الفئران؟.. نيويورك تعلن عن وظيفة بمرتب 3 مليون جنيه

ولا أجدع رقاصة.. طفل يثير الجدل بحركات صادمة مثل النساء|شاهد

مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة في كأس العالم|فيديو

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ