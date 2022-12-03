الذهب يحافظ على مكاسب أسبوعية بـ3.2% رغم ضغوط تقرير الوظائف الأميركية

تراجعت العقود الآجلة للذهب في تعاملات ، لكنها حافظت على مكاسب تزيد عن 3% خلال الأسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب بعد أن أعاد تقرير الوظائف في أميركا الذي جاء على غير المتوقع، الحياة إلى الدولار.

وقبل يوم واحد فقط، سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب في يوم واحد منذ أكثر من عامين، مخترقة سعر الرقم التقريبي البالغ 1800 دولار، حيث ألمحت تعليقات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يوم الأربعاء إلى مسار أقل عدوانية لزيادة الفائدة في معركة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال كبير محللي السوق في OANDA إدوارد مويا، إن الأسواق المالية اضطرت إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد ارتفاع الأجور في نوفمبر.

وأضاف: "ومع ذلك، شهد الذهب ارتفاعًا طفيفاً منذ أوائل نوفمبر، ولا يبدو أن هناك ما يبرر حدوث تراجع كبير حيث يتباطأ الاقتصاد ويجب أن ينخفض التضخم بشكل مطرد هنا

ويبرر توقفًا مؤقتًا في رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد الربع الأول".

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% أو 5.60 دولار ، لتستقر عند 1809.60 دولار للأونصة، وارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% خلال الأسبوع ، وفقاً لبيانات السوق من داو جونز.