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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة.. احذري استخدام منتجات فرد الشعر.. رسالة نارية من جمال شعبان بعد حادث قويسنا

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من مشاركتها في احتفال مهرجان البحر الأحمر.

لفتت نادين نجيم الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة من اختيار الستايلست Jony Matta Ghorayeb، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تصيبك بالسرطان.. احذري استخدام منتجات فرد الشعر

ترغب كل فتاة في الحصول على الشعر اللامع والمستقيم والصحي وفي السعي لهذا تلجأ الكثير من الفتيات و السيدات إلى الكيراتين والبروتين ومنتجات فرد الشعر على الرغم من وجود تساؤلات حول فعاليته وأضراره الصحية.

ضربوا الممرضات.. رسالة نارية من جمال شعبان بعد حادث قويسنا

أثار حادث قويسنا خلال الساعات الماضية جدلا واسعا بعد انتشار الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب اعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرضات مستشفى قويسنا في المنوفية.

ونتج عن هذا الفعل المشين  نتيجة إصابة أحد أقاربه بنزيف، وهو ما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع نقابة التمريض للرد على الاعتداء غير المقبول على أطقمها.
 

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

حرصت إسراء عبد الفتاح  زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لهما خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.

 

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