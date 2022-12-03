نشرة المرأة و الصحة.. احذري استخدام منتجات فرد الشعر.. رسالة نارية من جمال شعبان بعد حادث قويسنا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من مشاركتها في احتفال مهرجان البحر الأحمر.

لفتت نادين نجيم الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة من اختيار الستايلست Jony Matta Ghorayeb، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

ترغب كل فتاة في الحصول على الشعر اللامع والمستقيم والصحي وفي السعي لهذا تلجأ الكثير من الفتيات و السيدات إلى الكيراتين والبروتين ومنتجات فرد الشعر على الرغم من وجود تساؤلات حول فعاليته وأضراره الصحية.

أثار حادث قويسنا خلال الساعات الماضية جدلا واسعا بعد انتشار الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب اعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرضات مستشفى قويسنا في المنوفية.

ونتج عن هذا الفعل المشين نتيجة إصابة أحد أقاربه بنزيف، وهو ما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع نقابة التمريض للرد على الاعتداء غير المقبول على أطقمها.



حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لهما خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.