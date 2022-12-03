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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياحي يعدد مميزات مرسى علم: مكان رائع يجذب العالم

صدى البلد

قال الخبير السياحي وليد البطوطي، إن الدولة المصرية تقدم منتج ومكان رائع في مرسى علم، يعمل بشكل مستمر على جذب السياحة، متابعا:" اللي بيجي مرة بيرجع يكرر زيارته مرة لأخرى".


وأضاف "وليد البطوطي"خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مرسى علم مكان سياحي عالمي يعمل على جذب التجمعات السياحية، منوها بأن الدولة توفر للسياح كافة مقومات الجذب والراحة.


وأكمل: تقديم أفضل الخدمات للسائح، سيعمل على تغيير فكرة السائح، متابعا:" السائح بيشوف اللي بيحصل معاه وبيتكلم عننا وبيجذب الناس لينا".


وشدد على أن وزارة السياحة والآثار تبذل أقصى جهد، لجذب السياحة وتوفير كافة المقومات.


 

مرسى علم السياحة التجمعات السياحية وزارة السياحة اخبار التوك شو

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