العثور على جثة مسن متعفنة داخل مسكنه بأسيوط

عثر أهالي منطقة كوم عباس بحى غرب مدينة أسيوط، على جثة عجوز في العقد السادس من عمره متعفنة داخل شقة سكنية.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي منطقة كوم عباس بحى غرب مدينة أسيوط بانبعاث رائحة من شقة مسن يدعى "غالي" 66 عاما.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة وجود جثة المسن متعفنة ولا توجد شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.