عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة مسن متعفنة داخل مسكنه بأسيوط

جثة
جثة

عثر أهالي منطقة كوم عباس بحى غرب مدينة أسيوط، على جثة عجوز في العقد السادس من عمره متعفنة داخل شقة سكنية.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي منطقة كوم عباس بحى غرب مدينة أسيوط بانبعاث رائحة من شقة مسن يدعى "غالي"  66 عاما.

مصرع طفل وإصابة شاب في إنقلاب دراجة نارية بأسيوط

اندلاع حريق في سيارة خلال موكب زفاف بأسيوط

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة وجود جثة المسن متعفنة ولا توجد شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية. 

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

أسيوط أخبار أسيوط حوادث اسيوط جثة جثة متعفنة قسم اول أسيوط حي غرب أسيوط امن اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

مفاجأة في قضية ممرضات قويسنا.. شقيقة المعتدي طبيبة بالمستشفي والوزير يطالب بالتحقيق

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

صدى البلد يرصد أول فيديو للأتوبيس الترددي الجديد قبل سيره على الدائري.. بث مباشر

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لـ فني تكييف بأسيوط ابتز فتاة بصور خادشة للحياء

السجن المؤبد وجثة.. العيش والملح تحول إلى دم بأسيوط

ترشيحاتنا

فتح باب التقدم للترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية| اعرف الشروط

خلال كأس العالم.. 8000 جندي أمريكي في قطر لهذا السبب

رغم اشتعال الأوضاع منذ شهور| مظاهرات نادرة تشهدها إيران لأول مرة.. ما القصة؟

خاص لمستحقي معاشات ديسمبر.. إجراءات من التأمين لتيسير الصرف والبريد ينفي التأجيل

بملابس غريبة.. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث ظهور| شاهد

هزار.. أول رد من طالب واقعة إجابة امتحان ميدتيرم في جامعة حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية.. تحذير من رسومات الحنة على الجلد

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

سمكة عملاقة في صحراء السعودية..صورة تثير الجدل

بفستان ملفت.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في جدة| شاهد

فيديو

هولندا وأمريكا.. مواعيد مباريات اليوم بكأس العالم 2022.. تغطية خاصة

الدولار بكام ومفاجأة في أسعار الذهب.. تغطية خاصة

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة.. تغطية خاصة

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ