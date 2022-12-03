تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاعاقة.. جامعة طنطا تنظم دورات تدريبية للتعامل معهم

رئيس جامعة طنطا: نستهدف نشر الوعي لتحقيق العدالة والمساواة والاتاحة للطلاب ذوي الهمم

عقدت المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بادارات الكليات والحلقات النقاشية التوعوية عن الطلاب ذوي الهمم بعدد من كليات الجامعة، والتي اختتمت اليوم بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لورشة عمل للاداريين بكلية الهندسة عن كيفية تحقيق المساواة والعدالة في الحصول على الخدمات والاتاحة للفرص والحقوق المكفولة للاخرين والوصول لمؤسسات تعليمية دامجة.

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تسخر كافة امكاناتها لدعم طلابها من ذوى الهمم وتحقيق الدمج التعليمي والمؤسسي والخدمي لهم مع المجتمع المحيط، علاوةً على نشر الوعي لتحقيق العدالة والمساواة والاتاحة للطلاب ذوي الهمم، موضحاً أن دعم ذوى الهمم يأتى ضمن المحاور الرئيسة للتطوير بخطة الجامعة فى المحور التاسع "مبادرة قادرون باختلاف ورعاية ذوى الهمم"، مشيدا بالفعاليات التي تقيمها المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة لدعم الطلاب ذوي الهمم.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة وضعت تحقيق الاتاحة والتمكين للطلاب ذوي الهمم بكافة فئاتهم ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية مؤكداً أن المدن الجامعية والكليات تقدم كافة أشكال الدعم فى كافة الانشطة التعليمية والطلابية لطلاب الجامعة من ذوى الهمم، إيمانا بالطاقات الكامنة لديهم مؤكداً أن الجامعة تعمل على تطور مركز خاص للطلاب من ذوى الهمم، من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المُقدمة لهم ودمجهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال مشاركته اليوم بورشة عمل بعنوان "تحقيق المساواة لذوي الهمم" موجهة للعاملين بكلية الهندسة"، أن استهداف العاملين والاداريين واعضاء هيئة التدريس بورش العمل التوعوية يعتبر نواة لتكوين مؤسسات تعليمية دامجة بفرق عمل مؤهلة ومدربة تمتلك الوعي والادوات اللازمة لتحقيق الحماية الاجتماعية لذوي الهمم من أبناء الجامعة، مؤكدا انه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم ورش عمل مماثلة بكليات الجامعة لتعميم الفائدة على مستوى كليات وقطاعات الجامعة.

جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم شهدت على مدار اسبوعين العديد من الفعاليات، حيث نظمت المراكز الجامعية للتطوير المهني ورشة عمل بكلية التجارة دامجة للطلاب ذوي الهمم لتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل، كما تم تنظيم ندوة بحضور عدد من الطلاب ذوي الهمم بكلية التربية النوعية بعنوان "مدخلك للعمل الحر".

IMG-20221203-WA0046

IMG-20221203-WA0045

IMG-20221203-WA0044

IMG-20221203-WA0043

IMG-20221203-WA0041

IMG-20221203-WA0042

IMG-20221203-WA0039

IMG-20221203-WA0040