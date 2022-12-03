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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الدراجة.. كارلا حداد تستعرض رشاقتها وأنوثتها.. شاهد

كارلا حداد
كارلا حداد

حرصت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد علي مشاركة متابعيها صورة جديدة استعرضت فيها أناقتها وجمالها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".
 

وظهرت كارلا حداد في الصورة علي متن دراجة نارية بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير فوق الركبة اسود اللون، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتحرص كارلا حداد على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

بدأت كارلا حداد بدأت مسيرتها الإعلامية فى عام 1999 من خلال قناة LBC وقدمت "النشرة الجوية " ضمن نشرة الأخبار المسائية، وفى عام 2001 قدمت برنامجها الخاص الأول "كارلا لالا" وكان ذو طابع فنى.

يذكر أن كارلا حداد أعلنت عن انفصالها عن طوني أبو جودة يونيو الماضي، ونشرت عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة مكتوب بها: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس".

 


 

IMG_٢٠٢٢١٢٠٣_١٥٥٧٠٢
IMG_٢٠٢٢١٢٠٣_١٥٥٧٠٢
صورة جديدة فستان قصير فوق الركبة دراجة نارية تستعرض رشاقتها كارلا حداد

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