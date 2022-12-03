إصدار معجم لمصطلحات التنمية والحماية الاجتماعية

صدر عن منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، معجم مصطلحات التنمية والحماية الاجتماعية، للدكتور صلاح هاشم الخبير التنموي أستاذ التخطيط بجامعة الفيوم.

وقال الدكتور صلاح هاشم، إن المعجم يسد فراغا كبيرا في المكتبة العربية، فهو الأول من نوعه في ظل فوضوية المفاهيم المتداولة في عالم التنمية وعشوائية استخدامها سواء بين الباحثين في العلوم الاجتماعية أو الممارسين فى سوق التنمية ومؤسساتها المختلفة، حيث يأتي هذا المعجم ليطرح أحدث المفاهيم المتداولة في التنمية والحماية الاجتماعية، والتي تعتبر أساساً ثقام عليه كافة المشروعات والأطروحات البحثية والسياسات والتشريعات، وكذلك نقطة البدء في المشروعات التنموية الميدانية لتصبح هذه المفاهيم هادياً ومرشدا لهم سواء في البحث أو الممارسة .

وأضاف أن أهم ما يميز هذا المعجم هو حداثة مفاهيمه، والتزامه الواضح بالتحديد والتجريد العلمي وعرض الاتفاق على المفهوم من خلال الاعتماد على المفاهيم الصادرة من كبرى المؤسسات الأكاديمية والتنموية فى العالم، حتى يكون هناك لغة مشتركة للتنمية والحماية الاجتماعية تلتزم بتحديد واضح للمفاهيم و المصطلحات بشكل يضمن تداولها واستخدامها بسهولة ويسر بين الباحثين والمتخصصين في المجالين الاجتماعي والتنموي.

وقال ومن ثم تأتي أهمية هذا المعجم في كونه أداة للحوار والتفاهم بين الباحثين في العلوم الاجتماعية من جانب وبين الممارسين من جانب آخر وبين الباحثين والممارسين ومؤسسات العمل الاجتماعي والتنموي من جانب ثالث، في محاولة جادة لاستكمال مسيرة المعاجم الاجتماعية السابقة عليه. من خلال طرح ما طرأ على مفاهيمها من تحديث وعرض كذلك المفاهيم المستجدة.

وأكد أن المعجم يسهم في توحيد لغة الحوار التنموي بين المعنيين بالتنمية بحثاً وممارسة إسوة بالمتخصصين في العلوم العلمية، فعشوائية المجتمعات تأتي دائما من عشوائية المفاهيم المتداولة بين سكانها، وكما قال الفيلسوفالفرنسي فولتير: إذا أردت أن تتحدث معي فعليك بتحديث مصطلحاتك.

وصدر لصلاح هاشم أكثر من 20 مؤلفا في دور نشر عربية وعالمية منها: التنمية والأزمة - العدالة والمجتمع المدني - التنمية والجريمة المعولمة - الحماية الاجتماعية للفقراء - الفقر وقضايا التنمية -ثورات الجباع- العدالة والحق في التنمية، - الفقراء الجدد - نبض الخاطر - سلاطين الغلابة.