فوزي جعوان: أهالي بلطيم المقيمين خارج مصر يتبرعون لتشييد مستشفى الكبد

أكد فوزي جعوان أحد القائمين على الصرح الطبي الخيري مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم، أن كل المصريين يدعمون بناء وتشييد المستشفى على الأرض .

وقال فوزي جعوان في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الناس الغلابة هم المحرك الرئيسي لإنشاء وتشييد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم ".

وأضاف أحد القائمين على الصرح الطبي الخيري مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم:" أنا من اهل بلطيم والبرلس ولدينا الحماس الكبير من أجل العمل بشكل مستمر من أجل تشييد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم ".

وأكمل :" كافة أهالي بلطيم المقيمين خارج مصر يتبرعون لتشييد مستشفى الكبد ببلطيم ".

ولفت :" أهالينا المقيمين خارج مصر قاموا بتخصيص قيمة شهرية يتبرعون بها من أجل تشييد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم ".