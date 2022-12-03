استشاري جهاز هضمي : الطب في مصر حاليًا قائم على توحيد الرعاية الطبية|فيديو

تحدث الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضي والمناظير عن أهمية مؤتمر «دايجيست» تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، قائلًا إن الطب في مصر حاليًا قائم على توحيد الرعاية الطبية، متابعًا أن الإرشادات التي يتم اتباعها في مصر يتم استمدادها من الخارج، ولذلك تم التفكير في جعل هذه الإرشادات محلية وخاصة بمصر.



وأضاف “خورشيد” خلال حواره ببرنامج “ست الستات” من تقديم دينا رامز والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإرشادات العالمية تتضمن نقاط الحجة بها ضعيفة، موضحًا أنه تم العمل على أكثر 6 أمراض منتشرة في مصر.



وتابع أنه تم تجميع كافة الإرشادات العالمية الخاصة بها على رأسها الأوروبية واليابانية وغيرها ومن ثم تم إخراج كافة الثغرات الموجودة فيها، متابعًا أنه تم تكوين 6 فرق بحثية لتولي الأمر، وبالفعل تم تجميع الثغرات التي لا تناسب وضع مصر.