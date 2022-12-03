وزير القوى العاملة يشهد حفل تخرج وتكريم أوائل طلاب معهد الحاسب الآلي بمصر الجديدة

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، حفل تخرج طلاب المعهد العالي للحاسب الآلي والسياحة والفنادق بمصر الجديدة من من دفعات ٢٠٢٠ و٢٠٢١و٢٠٢٢ على مستوى جميع شعب نظم المعلومات، والإرشاد السياحي، والدراسات السياحية، وإدارة الضيافة.

كما شارك في تكريم أوائل الدفعات والطلاب المتميزين من جميع الفرق بحضور الدكتور سامح فؤاد حبيب رئيس مجلس إدارة المعهد ، والدكتورة سوزان حسن أبو العينين عميد المعهد،وشروق عاشور ووكيل المعهد ، والأساتذة والطلاب وأولياء الأمور .

وفي بداية الاحتفالية بدأ طابور عرض للخريجين ، علي أنغام أغنية الفنان عبد الحليم حافظ "الناجح يرفع إيده"، ثم ألقيت كلمات للخريجين بالعربية والفرنسية والإنجليزية والايطالية، وتم عرض نموذج مشرف لإحد خريجي المعهد عام 2014 ، وهو المهندس إبراهيم حجازي،ويعمل حاليا مدير فريق أمن المعلومات في شركة فيزا الهولندية، تلي ذلك تكريم المتفوقين والخريجين ، ثم فقرة فنية متنوعة من طلاب المعهد.

ووجه محمد سعفان كلمة للخريجين قال فيها: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذا الحفل الكريم ، الذي يقيمه معهدكم المتميز، ويعد أول معهد عالي للحاسب الآلي والسياحة والفنادق في مصر تأسس منذ ما يزيد عن 47 عاما.

واشار إلي أنه يسعده أن يشارك مراسم تكريم أبنائنا الخريجين من دفعات ٢٠٢٠ و٢٠٢١و٢٠٢٢ على مستوى جميع شعب نظم المعلومات، والإرشاد السياحي، والدراسات السياحية، وإدارة الضيافة.

ووجه الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحفل وعلى رأسهم الدكتور سامح فؤاد حبيب، لتكريمه أوائل الدفعات والطلاب المتميزين من جميع الفرق.

وقال : إن الشكر يمتد لأعضاء هيئة التدريس الذين يمثلون حجر الزاوية في نجاح العملية التعليمية، وبدون خبراتهم وقدراتهم المميزة لا تكون هناك عملية تعليمية، بالإضافة إلى الدور المهم للعاملين الإداريين، وأولياء الأمور في تهيئة الأجواء لإتمام العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

وأعرب سعفان عن سعادته للمشاركة فرحة الطلاب، مشيدا بجهدهم وصبرهم، مؤكدا أنهم نواة لنهضة شباب مصر الذي أثبت للعالم أنه قادر على تحمل المسئولية.

وطالب شباب الخريجين أن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه وطنهم، وما يحتاجه منهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء لرفعة شأنه عاليًا وخلق مستقبل مشرق للأبناء والأحفاد ننعم به جميعًا كي تكون مصر دائمًا في المقدمة بين مصاف الدول المتقدمة، ونخطو خطوات جادة نحو مستقبل مشرق مزدهر.

وثمن وزير القوي العاملة السابق ما تمتلكونه الشباب وهو العلم ، مشيرا إلي أنه أغلى ما يرفع شأنكم، وشأن بلدكم هو الإخلاص في العمل، هذه الكلمة التي تحمل الكثير من المعاني النفيسة باعتبارها أعظم ما تتصفون به، فالإخلاص جهدٌ يُبذل وليس ادعاءً يذكر كي نصل إلى ما نرنو إليه جميعًا من مستقبل زاهر لوطننا الغالي الحبيب المحفوظ دائمًا بإذن الله .

وجدد في ختام كلمته الشكر والامتنان للدعوة للمشاركة في هذا الحفل دعيا الله أن يستمر عطاء المعهد دوما ، وأن يظل مثالا يحتذى به بين المعاهد والجامعات المصرية .

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