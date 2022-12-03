يغور النجاح بالشكل دا| سيد عبد الحفيظ : نماذج معروفة تسبّ على التليفزيون

قال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يغضب من نفسه عندما يقصر في عمل ما، ولكن عندما يفعل كل ما بوسعه ولا يوفق لا يحزن، معلقا: "من وأنا عمري 12 سنة كنت باخد قرار لنفسي، كنت بصرف على نفسي من وأنا في أولى ثانوي".

وأشار عبد الحفيظ، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع عبر قناة "الأهلي"، إلى أنه ينتمي لأسرة متوسطة، ووالده كان شخصا عظيما ولكنه كان يريد أن يعتمد على نفسه، معتبرا أن الجيل الحالي مختلف عن الجيل السابق، معلقا: "الواحد بيكون عنده 15 سنة ولسه بنقول عليه طفل".

وشدد على ضرورة أن نحرص على تربية جيل جديد معتمدا على نفسه، منوها بأن ظهور نماذج معروفة على التليفزيون تسب وتتبع أسلوب غير موجود في الرياضة المصرية أمر خطر، معلقا: "يغور النجاح لو بالشكل ده".