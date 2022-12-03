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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ: «التصريحات فن.. ومش هطلع أتكلم من 2 الضهر للفجر"

صدى البلد

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يرد على الهجوم الذي يتعرض له، في الوقت الذي يرى فيه أن السكوت أكثر سيكون ضعفا، لأن التصريحات لها فن، معلقا: "مش هطلع من 2 الضهر لخمسة الفجر على الإعلام.. وبيان أول ما تصحى من النوم".

وأشار عبد الحفيظ، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع عبر قناة "الأهلي"، إلى أن التصريحات في الأمور التحكيمية يرونها هجوما وإهانة، معلقا: "شوفوا كأس العالم والأمور التحكيمية بيتعاملوا معاها إزاي".

ونوه بأن التحكيم يجب أن يعطي كل طرف حقه.

وأوضح أن النادي الأهلي أحرز هدف خامس في نادي الداخلية ولم يتم احتسابه، معلقا: "ليا حق اخده، واللقطة اللي طلعوها الحكم بيقول الأحمر سابق، والأهلي كان لابس أسود، والداخلية اللي لابس أحمر".

 

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