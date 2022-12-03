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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكتسح مصر للبترول بدوري الطائرة

الأهلي يكتسح مصر
الأهلي يكتسح مصر للبترول بدوري الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحي، على نظيره مصر للبترول بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار الجولة السابعة من المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي للدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-17، 25-15، 25-10".

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وسيطر المارد الأحمر على مجريات اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة وسط حضور جماهيري متوسط من جماهير القلعة الحمراء.

بتلك النتيجة، تصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات بعد الفوز على كلا من "بنها ذهابًا وإيابًا - مصر للبترول ذهابًا وإيابا - الترسانة - اسكندرية للبترول - بتروجت".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة القادمة مع نظيره بتروجت يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة في الموسم الماضي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.

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