خبير تعليم يقدم 9 نصائح للتعامل مع الطالب ضعيف المستوى

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عددا من النصائح الهامة لأولياء الأمور للتعامل مع الطالب ضعيف المستوى.

قال شوقي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الكثير من أولياء الأمور يواجهون مشكلة ضعف المستوى التحصيلي لأولادهم، والذي قد يلاحظها الوالدان بشكل مباشر أو في ضوء شكوى المعلمين من سوء أداء أولادهم في الفصل، وتوجد مجموعة من المؤشرات الدالة على ضعف المستوى التحصيلي للتلميذ ( مثل ضعف قدرته على القراءة أو الكتابة، عدم القدرة على حل الواجبات، عدم التفاعل مع المعلم في الفصل، وحصوله على درجات منخفضة)، وأوضح أن النصائح تتلخص فى الآتى:

البعد عن استخدام أساليب العقاب معه مثل الضرب أو اللوم أوالتوبيخ وغيرها.

أساليب العقاب لن تحسن من مستوى الطفل التحصيلي.

قد تأتي أساليب العقاب بنتائج عكسية وتسبب تدهور أكبر في مستوى الطالب التحصيلي.

او اصابته باضطرابات شخصية خطيرة تستمر معه طول العمر.

عدم الاعتماد فقط على المعلومات المعروضة في دروس الكتاب عند المذاكرة.

فمثلا لو كان الموضوع يتحدث عن حيوان الفيل يمكن هنا شراء لعبة على هيئة فيل ليراها بعينه، أو عرض فيديو أو فيلم يتحدث عن الأفيال مما يسهل عليه استيعاب المعلومات.

استبدال العقاب بمكافأة عندما يقوم الطفل بحل اي سؤال أو فهم اي معلومة مهما كانت بسيطة مما يجعله يستعيد الثقة بنفسه.

عدم مقارنة الطفل بغيره وتوصيل إحساس له أنه أقل منهم بل مقارنة مستواه السابق بمستواه الحالي عندما يحقق أي انجاز .

عدم السخرية من الطفل أو الانتقاص منه أمام الأخرين حتى لا يُصاب بالإحباط ويفقد الثقة بنفسه.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي أرسله لمديريات التربية والتعليم:

يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية.

ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تشمل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% سيتم حلها باستخدام التابلت.

تشمل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي أسئلة مقالية قصيرة (Short. Essay) بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيا.

يتم تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لإعداد مفردات اختباراتية لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق طبيعة كل مادة دراسية.

كما يتم توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا.

يتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وإجرائها، ومتابعة تنفيذها.

ويتولى مدير الإدارة التعليمية اعتماد نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.