مشاهدة مباراة الأرجنتين واستراليا مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

يلتقى بعد قليل منتخب الأرجنتين من منتخب استراليا على ستاد أحمد بن على المونديالى ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر وتنتهى فى 18 ديسمبر الجاري .

وتأهل منتخب الأرجنتين الى دور الـ 16 بعد احتلاله قمة المجموعة الثالثة بعد ان حصد 6 نقاط من الفوز على المكسيك وبولندا بعد أن خسر من السعودية فى أولى مبارياته فى المونديال .

وتاهل منتخب استراليا الى الدور الـ 16 فى بطولة كأس العالم 2022، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد أن فاز على تونس والدنمارك قبل أن يخسر أولى مبارياته فى المونديال أمام منتخب فرنسا الذى تربع على قمة المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط أيضا .

موعد مباراة الأرجنتين واستراليا

تنطلق مباراة الأرجنتين واستراليا فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت السعودية .

ويستهدف منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي، لتجاوز عقبة أستراليا بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم الفوز بلقب كأس العالم 2022.

ويطمح ميسي في رفع لقب كأس العالم في ظهوره الأخير بالمسابقة، حيث سبق وأعلن البرغوث الأرجنتيني أنه مونديال قطر سيكون الأخير له.

وكان منتخب الأرجنتين تأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، من انتصارين على المكسيك وبولندا، بينما سقط أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أستراليا في تفجير مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين في لقاء الليلة، وحجز بطاقة التأهل للدور القادم.

وصعد منتخب أستراليا إلى ثمن نهائي مونديال قطر، بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب فرنسا متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

يذكر أن أخر مواجهة رسمية جمعت الأرجنتين وأستراليا، كانت في بطولة كأس القارات عام 2005، وانتهت بفوز التانجو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين واستراليا

تنقل مباراة الأرجنتين واستراليا عبر مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم فى منطقة الشرق الأول .

وتذاع المباراة عبر قناة بى ان سبورت ماكس 2 ويعلق عليها عصام الشوالى بالاضافة الى قناة الكأس القطرية 1 .

تشكيل الأرجنتين

شهد تشكيل الأرجنتين تواجد ليونيل ميسي أساسيًا، إضافة لخوليان ألفاريز وبابو وجوميز في خط الهجوم، فيما يجلس أنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماركوس أكونيا - نيكولاس أوماتيمدي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

خط الوسط: رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - بابو جوميز - خوليان ألفاريز