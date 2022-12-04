تعرف على عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون للمسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب) عن حزب مستقبل وطن بمشروع للجنة المختصة.

مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.

ونصت المادة (٨) من مشروع القانون على ان تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، ويُشار إليها في مواد هذا القانون باللجنة.

ونصت المادة (٩) على أن يشكل مجلس إدارة اللجنة برئاسة الوزير المختص بشئون الصحة، وعضوية اثنين من الأطباء البارزين في مجال تخصصهم من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة، يختارهما رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، على أن يحل أحدهما محل الرئيس عند غيابه.

1- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

2- أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

3- مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

4- مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.

5- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

6- رئيس مصلحة الطب الشرعي.

7- رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء اللجنة، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس.



وتجتمع اللجنة بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لذلك، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لحضور جلساتها دون أن يكون له صوت معدود في المداولة وتصدر اللجنة قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.