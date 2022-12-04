عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد

صدى البلد

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  مشروع قانون للمسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب) عن حزب مستقبل وطن بمشروع للجنة المختصة.

مشروع القانون  جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.

ونصت المادة (٨) من مشروع القانون على ان تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، ويُشار إليها في مواد هذا القانون باللجنة.

ونصت المادة (٩) على أن يشكل مجلس إدارة اللجنة برئاسة الوزير المختص بشئون الصحة، وعضوية اثنين من الأطباء البارزين في مجال تخصصهم من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة، يختارهما رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، على أن يحل أحدهما محل الرئيس عند غيابه.

1- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
2-  أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
3-  مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. 
4- مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.
5-  أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
6-  رئيس مصلحة الطب الشرعي.
7- رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء اللجنة، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس.


وتجتمع اللجنة بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لذلك، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لحضور جلساتها دون أن يكون له صوت معدود في المداولة وتصدر اللجنة قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مجلس النواب القوات المسلحة وزير الداخلية مستقبل وطن التعليم العالي المستشار الدكتور حنفى جبالى النائب أشرف حاتم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

حادث الخميس المؤسف.. ماذا فعلت نقيب التمريض داخل مستشفى قويسنا|تفاصيل مهمة

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بإزهاق روح خلود فتاة بورسعيد.. فيديو

ترشيحاتنا

بيليه يوجه رسالة لـ محبيه بشأن تدهور حالته الصحية

انتوا مجانين.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تفاوضه مع حسين الشحات

علاء ميهوب يحدد موعد إنهاء أزمة غرامة كهربا

مباراة فنية بين مصر وفنلندا.. إيناس عبدالدايم تتألق مع جونيون على المسرح الكبير

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

انبهار عالمي بحفل Dior عند سفح الأهرامات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين لبكي: أدعم الحراك بإيران والسينما الكلاسيكية في مواجهة المنصات

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

مقهى يمنع زبائن من حضور مباريات كأس العالم.. شاهد أول رد منهم

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ