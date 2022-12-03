مصر والأردن .. سر تعلق وحب الملك عبدالله الثاني لأم الدنيا وقيادتها السياسية

تتسم العلاقات بين مصر والأردن بالأخوة، وهي ممتدة على مدار التاريخ عبر آلاف السنين، حيث تجمع البلدين علاقات سياسية وتوافق في مختلف المجالات على مستوى القيادتين مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات في ما بين الدول العربية.

توافق سياسي بين مصر والأردن

ويوجد توافق تام وتنسيق بين قيادتي البلدين في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية؛ كالقضية الفلسطينية، والوضع في كلّ من العراق وليبيا واليمن وسوريا، وأزمة اللجوء، إلى جانب سعي البلدين باستمرار لتعزيز العمل العربي المشترك، والبحث في سبل التعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة كالإرهاب والتطرف.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن بمطار القاهرة الدولي.

كما أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للملك عبد الله الثاني ، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتم التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه الملك عبدالله إلى القاهرة، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة.

وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعزيز العلاقات بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، كما ثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

من جانبه؛ أعرب ملك الأردن عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، مؤكداً حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

ماذا دار بين السيسي وملك الأردن؟

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

كما تم التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.

في هذا الصدد أكد الكاتب والمحلل السياسي الأردني سلطان الحطاب، على أهمية هذه الزيارة إذ انها تأتي في توقيت من الضرورة أن يلتقي فيه القادة العرب، موضحاً أن الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي تجمعهم علاقات متميزة على المستوى الثنائي والعربي، حيث أن الدولة المصرية مهتمة بما يجري بالمنطقة العربية من تطورات وكذلك الاردن، فهناك تحديات تجري بالمنطقة العربية مثل ما يجري على الاراضي السورية ودخول القوات التركية وما يجري ايضاً في فلسطين وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ذات طابع متطرف.

وتابع المحلل السياسي الأردني سلطان حطاب خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول مؤخراً فتح صفحات عربية من أجل تصفية الأوضاع العربية وترتيبها ويستمع لما يحمله الأردن من افكار، لافتاً إلى أن مصر دائماً كانت المكان الأوسع والصدر الرحب والشقيقة الكبرى هكذا تعامل الأردن دائماً مع مصر، مضيفاً أن مصر أيضاً تنظر دوماً للأردن بانها بلد تشيع الامن والاستقرار في المنطقة، كما أن الاردن كانت بجانب مصر في العديد من المواقف ومصر ايضاً لم تبخل على الاردن بأي دعم او بالوقوف إلى جانبه، بالتالي هذه الزيارة تفتح باب واسع للتشاور بين البلدين ووضع خطوات عملية.

مثال للعلاقات العربية العميقة

من جانبه قال الدكتور طارق فهمي إن زيارة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن إلى مصر يأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث أن الضفة الغربية تشهد حالة من عدم الاستقرار وبالتالي سيكون هناك مباحثات وتشاورات حول الاوضاع في الضفة الغربية والممارسات التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية خاصة ان الاردن هي المسؤول والمشرف الرسمي على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبالتالي هذه الزيارة تأتي كداعم لكي يباشر الاردن الشقيق دوره في مواجهة الإجراءات والاعتداءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وبالتالي الزيارة تبعث رسائل لمن يعبث بالأمن الإقليمي، فهي علاقات نموذجية ونموذج للعلاقات العربية العربية.

وتابع- الزيارة تناولت ايضاً مناقشة مثمرة حول التحالف الثلاثي(المصري- الاردني- العراقي) للتنسيق بينهم لتنمية وتطوير العلاقات وستكون هناك لقاءات في الفترة القادمة تضم قادة الدول الثلاث، كما انه تمت مناقشة قضايا الامن الاقليمي مثل ملف اليمن وليبيا والامن الخليجي والملف السوري حيث أن مصر والاردن لديهم رؤية موحدة حول الملف السوري من حيث عودتها لمكانها الطبيعي بجامعة الدول العربية، كما ان الجانب الاردني قام بفتح الحدود الاردنية مع الجانب السوري، وتم الاتفاق في هذه الزيارة على تفعيل دور اللجنة المصرية الاردنية ومجلس الاعمال المشترك بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وعمان.

بدوره قال الدكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن الدبلوماسية المصرية الاقتصادية تعمق التعاون الثنائي العربي العربي وتمثل نموذج ناجح بين مصر والاردن في التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن القمة المصرية الأردنية التي عقدت اليوم عقدت في توقيت هام لما خلفته الازمة الروسية الأوكرانية من تأثيرات سلبية على الدول العربية.

مؤكداً أن العلاقات بين مصر والأردن لم تنقطع فهي ممتدة على مدار التاريخ ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن الى حوالي مليار دولار بارتفاع قيمته 25% عن العام الماضي، واهمية هذا التعاون هو تكامل سلاسل التوريد بين الدولتين، مشيراً إلى وجود أكثر من مليون مصري يعملون بدولة الأردن و يمثلون حركة وصل كبيرة بين الدولتين وهناك علاقات تجارية وشعبية بين الشعبين وليس بين الدولتين فقط، وأضاف ان الاستثمارات الأردنية بمصر استثمارات جيدة في مجال الصناعة و الخدمات وبالتالي هذا التعاون يوسع السوق بين مصر والأردن فالبلدان مستفيدان بشكل كبير من بعضهما البعض.