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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام ناجح للدورة الإفريقية التدريبية الأولى لـ الجيت كون دو بمصر

صدى البلد

اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات الدورة التدريبية الأولى للمدربين والحكام للجيت كون دو والتي نظمها الاتحاد الأفريقي للعبة برئاسة محمد عاشور خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري.

وشهدت الدورة التدريبية مشاركة 270 مدرب وحكم وتم تسلميهم شهادات معتمدة من جانب الاتحاد الأفريقي تفيد بتلقيهم الدورة بنجاح.

وقال محمد عاشور رئيس الاتحاد الأفريقي للجيت كون دو إنه سعيد للغاية بنجاح الدورة في نسختها الأولى خاصة بإقامتها في مصر.

تابع عاشور أن الاتحاد يخطط لتنظيم المزيد من الدورات التدريبية المشابهة  لزيادة نشر اللعبة وستقام الدورة الثانية في دولة الجزائر الشقيقة.

ووجه عاشور التهنئة إلى الحكام والمدربين الذين اجتازوا الدورة مشددًا أنهم النواة الجديدة للعبة في القارة.

وأقيمت الدورة التدريبية من من أجل تنمية قدرات المتدربين من خلال التدريب الفعلي على أيدي خبراء متخصصين عبر تحديد منحهم جرعات مكثفة لأحدث طرق وأساليب التدريب مع منح الحكام أخر التعليمات الرسمية الخاصة بطرق تحكيم الجيت كون دو.

وشهدت الدورة تواجد عبد الواحد اللاجوز رئيس لجنة التحكيم الدولية بالاتحاد الدولي للجيت كون دون ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي يوكسل يلماز، والأمين العام للاتحاد الدولي أحمد وهبة، والرئيس الشرفي للاتحاد الدولي توماس كابلر، وأحمد عبد اللطيف رئيس الاتحاد الدولي للجيت كوني دو وذلك كضيف شرف.

والاتحاد الإفريقي للجت كون دو تم إشهاره في شهر يناير من العام الجاري بعد عقد الجمعية العامة التأسيسية للاتحاد الإفريقي لرياضة الجيت كون دو في الجزائر تحت إشراف الاتحاد الدولي للجيت كون دو - تحت التأسيس - برئاسة أحمد عبد اللطيف واتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية ممثلا في رئيسه أحمد ناصر وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ممثلها برئاسة عبد الرحمان حماد.

ويبلغ أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للجيت كون دو 15 دولة كالتالي: مصر، المغرب، ليبيا، سيراليون، إثيوبيا، مالاوي، النيجر، كينيا، بوركينا فاسو، غانا، موريشيوس، أوغندا، إريتريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للجيت كون دو كل من محمد عاشور رئيس الاتحاد، عادل حسن، نائب رئيس الاتحاد، جمال تعزيبت الأمين العام، وعضوية كل من عبد الله بالفرجي، أبوبكر بنقارا، بشير العرضاوي.

جيت كون دو محمد عاشور الاتحاد الافريقي الاتحاد الإفريقي للجت كون دو

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