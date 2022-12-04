تحرير 1000 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق ببنى سويف خلال نوفمبر

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال شهر نوفمبر الماضي"،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.

وتبين من التقرير"الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله "أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة" التي يزيد عددها عن 127مخبرا"للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 302 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي ، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار ، علاوة على تحرير 31محاضرً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 600 محضراً لمخالفات بالمخابز البلدية بواقع: 200نقص الوزن، 75 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 71عدم إعطاء بون صرف ، 99 لتدني مستوى النظافة،و9 محاضر لعدم وجود ميزان، 36 محضراً للتصرف في الحصة، 82لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 28 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين ، فقد تم تحرير 15 محضرً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وشهادات صحية

وأسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 724 محضرا منها : 187محضراً لعدم حمل شهادات صحية،142محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار،26 محضراً للذبح خارج المجازر، 2محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،19محضراً لإدارة منشآت بدون ترخيص،19 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر، 8 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،18 محضراً لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم،ومحضر لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و محضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و4 محاضر لتجميع مواد بترولية

وفي مجال الأسواق والرقابة على المحال التجارية ، فقد تم" بالتنسيق مع الطب البيطري" ضبط أحد المصانع التي تعمل في مجال إنتاج وتصنيع الإعلاف لإداراته بدون ترخيص وتم التحفظ على 2560 كجم من البتروتين المُصنع من مخلفات الدواجن واللحوم ، مجهولة المصدر وبدون بيانات، وضبط أحد المخابز الأفرنجية يعمل بدون ترخيص ،ويستخدم الدقيق البلدي المدعم في إنتاج الخبز ، وتم التحفظ على 4 أجولة ، وتحرير محضر لأحد تجار الأسمدة والمبيدات والكيمياويات لقيامه بحيازة وبيع أسمدة مدعمة غير مصرح بتداولها خارج منافذ وزارة الزراعة ، وتم ضبط 4 أجولة أسمدة

كما تم التحفظ على 45كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وضبط مصنعين أحداهما يعمل في مجال الملابس الجاهزة والآخر لتصنيع زيوت الطعام ، ويتم إدارتهما " بدون ترخيص" من الجهات المختصة ، وتم التحفظ على كميات من منتجات المصنعين وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد ،وتحرير 3 محاضر لتجار مواد غذائية لتجميع سلع تموينية مدعمة (دقيق بلدي، سكر وزيت تمويني) ، و3 محاضر ضد مسؤولين عن مخازن مواد غذائية وغير غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير ( أرز، سكر ، زيت طعام

من جهته شدد المحافظ"د. محمد هاني غنيم "على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.