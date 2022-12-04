وزير الدفاع الأمريكي يطالب الكونجرس بعدم تأخير تمرير مشروع قانون الإنفاق للبنتاجون

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ، أمس السبت ، الكونجرس عدم التأخير في تمرير مشروع قانون الإنفاق للبنتاجون للعام بأكمله ، والمعروف باسم الجامع ، قائلاً إنه أساسي للمساعدة في الحفاظ على أمن أمريكا.

وقال أوستن أمام منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بكاليفورنيا ، والذي حضره مشرعون جمهوريون وديمقراطيون: 'اسمحوا لي أن أحث الكونجرس على تمرير الاعتمادات في الوقت المحدد حتى نتمكن من الحصول على القدرات لتعزيز ردعنا بشكل أكبر'.

وحذر المشرعون الأمريكيون من أن مشروع قانون كهذا سيتطلب من القوات المسلحة الاعتماد على المعدات القديمة، بينما سيتوقف تطوير التقنيات العسكرية الجديدة إلى حد كبير.